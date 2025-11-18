- 자본
14
이익 거래:
10 (71.42%)
손실 거래:
4 (28.57%)
최고의 거래:
86.30 USD
최악의 거래:
-104.00 USD
총 수익:
450.49 USD (45 045 pips)
총 손실:
-217.14 USD (21 713 pips)
연속 최대 이익:
5 (212.05 USD)
연속 최대 이익:
220.16 USD (4)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
62.82%
최대 입금량:
0.50%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.24
롱(주식매수):
12 (85.71%)
숏(주식차입매도):
2 (14.29%)
수익 요인:
2.07
기대수익:
16.67 USD
평균 이익:
45.05 USD
평균 손실:
-54.29 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.98 USD)
연속 최대 손실:
-104.00 USD (1)
월별 성장률:
1.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
188.88 USD (5.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.26% (188.88 USD)
자본금별:
5.80% (324.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|233
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
최고의 거래: +86.30 USD
최악의 거래: -104 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +212.05 USD
연속 최대 손실: -9.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
5%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
6
0%
14
71%
63%
2.07
16.67
USD
USD
6%
1:500