Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
86.30 USD
Schlechtester Trade:
-104.00 USD
Bruttoprofit:
414.83 USD (41 480 pips)
Bruttoverlust:
-207.16 USD (20 716 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (212.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.05 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
59.63%
Max deposit load:
0.26%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
9 (81.82%)
Short-Positionen:
2 (18.18%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
18.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-103.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-104.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
188.88 USD (5.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.26% (188.88 USD)
Kapital:
3.36% (194.33 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +86.30 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +212.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
Keine Bewertungen
