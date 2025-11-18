- 成长
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
86.30 USD
最差交易:
-104.00 USD
毛利:
364.77 USD (36 474 pips)
毛利亏损:
-207.16 USD (20 716 pips)
最大连续赢利:
5 (212.05 USD)
最大连续盈利:
212.05 USD (5)
夏普比率:
0.25
交易活动:
59.13%
最大入金加载:
0.26%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.83
长期交易:
8 (80.00%)
短期交易:
2 (20.00%)
利润因子:
1.76
预期回报:
15.76 USD
平均利润:
45.60 USD
平均损失:
-103.58 USD
最大连续失误:
1 (-104.00 USD)
最大连续亏损:
-104.00 USD (1)
每月增长:
3.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
188.88 USD (5.67%)
相对跌幅:
结余:
3.26% (188.88 USD)
净值:
3.36% (194.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|158
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +86.30 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +212.05 USD
最大连续亏损: -104.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
没有评论
