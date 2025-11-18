- 成長
トレード:
11
利益トレード:
9 (81.81%)
損失トレード:
2 (18.18%)
ベストトレード:
86.30 USD
最悪のトレード:
-104.00 USD
総利益:
414.83 USD (41 480 pips)
総損失:
-207.16 USD (20 716 pips)
最大連続の勝ち:
5 (212.05 USD)
最大連続利益:
212.05 USD (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
61.48%
最大入金額:
0.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
18.88 USD
平均利益:
46.09 USD
平均損失:
-103.58 USD
最大連続の負け:
1 (-104.00 USD)
最大連続損失:
-104.00 USD (1)
月間成長:
4.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
188.88 USD (5.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.26% (188.88 USD)
エクイティによる:
3.36% (194.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +86.30 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +212.05 USD
最大連続損失: -104.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
レビューなし
