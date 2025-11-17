СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TradeMirror Gold
Denis Doetsch

TradeMirror Gold

Denis Doetsch
0 отзывов
Надежность
25 недель
1 / 707 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 78%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
126 (80.76%)
Убыточных трейдов:
30 (19.23%)
Лучший трейд:
184.17 USD
Худший трейд:
-160.38 USD
Общая прибыль:
3 216.02 USD (19 459 pips)
Общий убыток:
-874.34 USD (4 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (736.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
736.34 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
7.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
14.46
Длинных трейдов:
42 (26.92%)
Коротких трейдов:
114 (73.08%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
15.01 USD
Средняя прибыль:
25.52 USD
Средний убыток:
-29.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.38 USD (1)
Прирост в месяц:
6.98%
Годовой прогноз:
84.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.42 USD
Максимальная:
161.94 USD (5.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.74% (69.52 USD)
По эквити:
1.11% (84.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 154
EURUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2.4K
EURUSD+ -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +184.17 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +736.34 USD
Макс. убыток в серии: -116.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Numbers speak more than words.

I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.

Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
Нет отзывов
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
