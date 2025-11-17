- Прирост
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
126 (80.76%)
Убыточных трейдов:
30 (19.23%)
Лучший трейд:
184.17 USD
Худший трейд:
-160.38 USD
Общая прибыль:
3 216.02 USD (19 459 pips)
Общий убыток:
-874.34 USD (4 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (736.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
736.34 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
7.48%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
14.46
Длинных трейдов:
42 (26.92%)
Коротких трейдов:
114 (73.08%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
15.01 USD
Средняя прибыль:
25.52 USD
Средний убыток:
-29.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-116.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.38 USD (1)
Прирост в месяц:
6.98%
Годовой прогноз:
84.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.42 USD
Максимальная:
161.94 USD (5.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.74% (69.52 USD)
По эквити:
1.11% (84.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|154
|EURUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2.4K
|EURUSD+
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|15K
|EURUSD+
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Numbers speak more than words.
I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.
Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
