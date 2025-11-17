- Crescita
Trade:
146
Profit Trade:
116 (79.45%)
Loss Trade:
30 (20.55%)
Best Trade:
184.17 USD
Worst Trade:
-160.38 USD
Profitto lordo:
2 655.42 USD (17 633 pips)
Perdita lorda:
-864.89 USD (4 262 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (736.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
736.34 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
11.16
Long Trade:
38 (26.03%)
Short Trade:
108 (73.97%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
12.26 USD
Profitto medio:
22.89 USD
Perdita media:
-28.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-116.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.38 USD (1)
Crescita mensile:
12.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.42 USD
Massimale:
160.38 USD (5.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|144
|EURUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|EURUSD+
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|13K
|EURUSD+
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +184.17 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +736.34 USD
Massima perdita consecutiva: -116.82 USD
