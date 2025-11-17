SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TradeMirror Gold
Denis Doetsch

TradeMirror Gold

Denis Doetsch
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
116 (79.45%)
Loss Trade:
30 (20.55%)
Best Trade:
184.17 USD
Worst Trade:
-160.38 USD
Profitto lordo:
2 655.42 USD (17 633 pips)
Perdita lorda:
-864.89 USD (4 262 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (736.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
736.34 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
11.16
Long Trade:
38 (26.03%)
Short Trade:
108 (73.97%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
12.26 USD
Profitto medio:
22.89 USD
Perdita media:
-28.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-116.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.38 USD (1)
Crescita mensile:
12.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.42 USD
Massimale:
160.38 USD (5.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 144
EURUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.8K
EURUSD+ -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 13K
EURUSD+ -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +184.17 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +736.34 USD
Massima perdita consecutiva: -116.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

numbers speak more than words
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati