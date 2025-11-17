- 자본
트레이드:
156
이익 거래:
126 (80.76%)
손실 거래:
30 (19.23%)
최고의 거래:
184.17 USD
최악의 거래:
-160.38 USD
총 수익:
3 216.02 USD (19 459 pips)
총 손실:
-874.34 USD (4 262 pips)
연속 최대 이익:
20 (736.34 USD)
연속 최대 이익:
736.34 USD (20)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
7.48%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
14.46
롱(주식매수):
42 (26.92%)
숏(주식차입매도):
114 (73.08%)
수익 요인:
3.68
기대수익:
15.01 USD
평균 이익:
25.52 USD
평균 손실:
-29.14 USD
연속 최대 손실:
4 (-116.82 USD)
연속 최대 손실:
-160.38 USD (1)
월별 성장률:
6.98%
연간 예측:
84.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.42 USD
최대한의:
161.94 USD (5.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.74% (69.52 USD)
자본금별:
1.11% (84.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|154
|EURUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|2.4K
|EURUSD+
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|15K
|EURUSD+
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +184.17 USD
최악의 거래: -160 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +736.34 USD
연속 최대 손실: -116.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Numbers speak more than words.
I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.
Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
78%
1
707
USD
USD
7.9K
USD
USD
25
0%
156
80%
0%
3.67
15.01
USD
USD
3%
1:500