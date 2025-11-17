SeñalesSecciones
Denis Doetsch

TradeMirror Gold

Denis Doetsch
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
2 / 2.8K USD
incremento desde 2025 79%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
127 (80.89%)
Transacciones Irrentables:
30 (19.11%)
Mejor transacción:
184.17 USD
Peor transacción:
-160.38 USD
Beneficio Bruto:
3 277.40 USD (19 648 pips)
Pérdidas Brutas:
-875.33 USD (4 262 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (736.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
736.34 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
7.48%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
14.83
Transacciones Largas:
43 (27.39%)
Transacciones Cortas:
114 (72.61%)
Factor de Beneficio:
3.74
Beneficio Esperado:
15.30 USD
Beneficio medio:
25.81 USD
Pérdidas medias:
-29.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-116.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.38 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.43%
Pronóstico anual:
53.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.42 USD
Máxima:
161.94 USD (5.49%)
Reducción relativa:
De balance:
2.74% (69.52 USD)
De fondos:
1.11% (84.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 155
EURUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 2.4K
EURUSD+ -26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.17 USD
Peor transacción: -160 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +736.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Numbers speak more than words.

I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.

Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
No hay comentarios
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
