Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
127 (80.89%)
Transacciones Irrentables:
30 (19.11%)
Mejor transacción:
184.17 USD
Peor transacción:
-160.38 USD
Beneficio Bruto:
3 277.40 USD (19 648 pips)
Pérdidas Brutas:
-875.33 USD (4 262 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (736.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
736.34 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
0.03%
Carga máxima del depósito:
7.48%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
14.83
Transacciones Largas:
43 (27.39%)
Transacciones Cortas:
114 (72.61%)
Factor de Beneficio:
3.74
Beneficio Esperado:
15.30 USD
Beneficio medio:
25.81 USD
Pérdidas medias:
-29.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-116.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.38 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.43%
Pronóstico anual:
53.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.42 USD
Máxima:
161.94 USD (5.49%)
Reducción relativa:
De balance:
2.74% (69.52 USD)
De fondos:
1.11% (84.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|155
|EURUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|2.4K
|EURUSD+
|-26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|15K
|EURUSD+
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +184.17 USD
Peor transacción: -160 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +736.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -116.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Numbers speak more than words.
I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.
Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
79%
2
2.8K
USD
USD
8K
USD
USD
25
0%
157
80%
0%
3.74
15.30
USD
USD
3%
1:500