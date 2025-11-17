SinaisSeções
Denis Doetsch

TradeMirror Gold

Denis Doetsch
Confiabilidade
25 semanas
1 / 707 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
VantageInternational-Live 10
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
126 (80.76%)
Negociações com perda:
30 (19.23%)
Melhor negociação:
184.17 USD
Pior negociação:
-160.38 USD
Lucro bruto:
3 216.02 USD (19 459 pips)
Perda bruta:
-874.34 USD (4 262 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (736.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
736.34 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
7.48%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
14.46
Negociações longas:
42 (26.92%)
Negociações curtas:
114 (73.08%)
Fator de lucro:
3.68
Valor esperado:
15.01 USD
Lucro médio:
25.52 USD
Perda média:
-29.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.38 USD (1)
Crescimento mensal:
6.98%
Previsão anual:
84.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.42 USD
Máximo:
161.94 USD (5.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.74% (69.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (84.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 154
EURUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 2.4K
EURUSD+ -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +184.17 USD
Pior negociação: -160 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +736.34 USD
Máxima perda consecutiva: -116.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Numbers speak more than words.

I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.

Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
