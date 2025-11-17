- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
126 (80.76%)
Negociações com perda:
30 (19.23%)
Melhor negociação:
184.17 USD
Pior negociação:
-160.38 USD
Lucro bruto:
3 216.02 USD (19 459 pips)
Perda bruta:
-874.34 USD (4 262 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (736.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
736.34 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
7.48%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
14.46
Negociações longas:
42 (26.92%)
Negociações curtas:
114 (73.08%)
Fator de lucro:
3.68
Valor esperado:
15.01 USD
Lucro médio:
25.52 USD
Perda média:
-29.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-116.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.38 USD (1)
Crescimento mensal:
6.98%
Previsão anual:
84.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.42 USD
Máximo:
161.94 USD (5.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.74% (69.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (84.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|154
|EURUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|2.4K
|EURUSD+
|-26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|15K
|EURUSD+
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +184.17 USD
Pior negociação: -160 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +736.34 USD
Máxima perda consecutiva: -116.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Numbers speak more than words.
I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.
Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
