Denis Doetsch

TradeMirror Gold

Denis Doetsch
レビュー0件
信頼性
25週間
1 / 707 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
126 (80.76%)
損失トレード:
30 (19.23%)
ベストトレード:
184.17 USD
最悪のトレード:
-160.38 USD
総利益:
3 216.02 USD (19 459 pips)
総損失:
-874.34 USD (4 262 pips)
最大連続の勝ち:
20 (736.34 USD)
最大連続利益:
736.34 USD (20)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
7.48%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
14.46
長いトレード:
42 (26.92%)
短いトレード:
114 (73.08%)
プロフィットファクター:
3.68
期待されたペイオフ:
15.01 USD
平均利益:
25.52 USD
平均損失:
-29.14 USD
最大連続の負け:
4 (-116.82 USD)
最大連続損失:
-160.38 USD (1)
月間成長:
6.98%
年間予想:
84.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.42 USD
最大の:
161.94 USD (5.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.74% (69.52 USD)
エクイティによる:
1.11% (84.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 154
EURUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 2.4K
EURUSD+ -26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +184.17 USD
最悪のトレード: -160 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +736.34 USD
最大連続損失: -116.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Numbers speak more than words.

I focus on precise, disciplined trading that prioritizes quality over quantity.
Normally I take more trades, but gold is in a highly volatile phase right now — which is why I currently execute only 1–3 premium setups per week. This selective approach is exactly what keeps performance stable and risk controlled.
The results speak for themselves: 6 months of consistent gains, zero red days, a stable monthly growth, and a max equity-based drawdown of just 4.55%.

Verified track record on Myfxbook:
Verified track record on MQL5:
レビューなし
2026.01.07 06:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 08:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
