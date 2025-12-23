СигналыРазделы
Ihor Hut

MagicGW 9910

Ihor Hut
2 отзыва
Надежность
6 недель
2 / 3.3K USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
79 (85.86%)
Убыточных трейдов:
13 (14.13%)
Лучший трейд:
12.31 USD
Худший трейд:
-1.42 USD
Общая прибыль:
188.53 USD (10 584 pips)
Общий убыток:
-9.07 USD (613 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (31.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.13 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
61.98%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
50.69
Длинных трейдов:
11 (11.96%)
Коротких трейдов:
81 (88.04%)
Профит фактор:
20.79
Мат. ожидание:
1.95 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-0.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.54 USD (4)
Прирост в месяц:
15.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
3.54 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (3.61 USD)
По эквити:
8.25% (84.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.31 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +31.75 USD
Макс. убыток в серии: -3.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.96 × 512
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 315
GoMarkets-Live
1.98 × 244
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 1970
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.58 × 535
ZeroMarkets-1
2.70 × 147
TickmillEU-Live
2.95 × 20
еще 69...
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀 

https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy



Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 1050 долларов для 0.01 лота. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.

эта система настроена на +/- 20-30% прибыли в месяц от депозита

Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.
Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте максимальный или 10-15

Важно!!

  1. Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас.
  2. Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней, но лучше иметь на всякий случай +50 или +100% к депозиту.
  3. Поскольку эта система настроена на +/- 20-30% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.


Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

Не стесняйтесь оставлять свои отзывы...


Средняя оценка:
thomaslampe65
641
thomaslampe65 2025.12.23 21:33 
 

I am also subscribed to Ihor's MagicGW audcad L which has been performing very well. Magic GW 9910 is off to a great start, I have no doubt that it will perform well. Ihor is one of the best in the business!

Trdr5_Ecko
75
Trdr5_Ecko 2025.12.08 19:43 
 

This is a new version of a signal I already trusted. I was originally subscribed to Ihor's 'MagicGW AUDCAD L' and was very happy with it. When Ihor launched this newer version in November with investment settings that I liked, it was an easy decision to subscribe. So far, the results are exactly as expected.

Ihor is fantastic! He understands Forex and EAs extremely well, and you won't find a more dedicated signal provider. Join the Telegram group and see for yourself—you’ll find all the investing research and backtesting info needed to decide which signal is right for you.

2025.12.22 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 15:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 11:59
Share of trading days is too low
2025.11.17 11:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.15 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

