|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.96 × 512
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 315
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.50 × 1970
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.58 × 535
|
ZeroMarkets-1
|2.70 × 147
|
TickmillEU-Live
|2.95 × 20
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy
Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 1050 долларов для 0.01 лота. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.
эта система настроена на +/- 20-30% прибыли в месяц от депозита
Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.
Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте максимальный или 10-15
Важно!!
- Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас.
- Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней, но лучше иметь на всякий случай +50 или +100% к депозиту.
- Поскольку эта система настроена на +/- 20-30% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.
Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.
Не стесняйтесь оставлять свои отзывы...
I am also subscribed to Ihor's MagicGW audcad L which has been performing very well. Magic GW 9910 is off to a great start, I have no doubt that it will perform well. Ihor is one of the best in the business!
This is a new version of a signal I already trusted. I was originally subscribed to Ihor's 'MagicGW AUDCAD L' and was very happy with it. When Ihor launched this newer version in November with investment settings that I liked, it was an easy decision to subscribe. So far, the results are exactly as expected.
Ihor is fantastic! He understands Forex and EAs extremely well, and you won't find a more dedicated signal provider. Join the Telegram group and see for yourself—you’ll find all the investing research and backtesting info needed to decide which signal is right for you.