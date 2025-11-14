СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Marius FX Growth
Marius Meskys

Marius FX Growth

Marius Meskys
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
53 (67.08%)
Убыточных трейдов:
26 (32.91%)
Лучший трейд:
17.81 USD
Худший трейд:
-191.42 USD
Общая прибыль:
314.86 USD (4 229 pips)
Общий убыток:
-570.77 USD (6 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (51.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
80.92%
Макс. загрузка депозита:
0.81%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
42 (53.16%)
Коротких трейдов:
37 (46.84%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-3.24 USD
Средняя прибыль:
5.94 USD
Средний убыток:
-21.95 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-207.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.61 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.55%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
307.35 USD
Максимальная:
342.03 USD (4.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (342.03 USD)
По эквити:
3.00% (221.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 66
EURUSD 10
EURCHF 2
GBPCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -93
EURUSD 24
EURCHF -187
GBPCHF 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -701
EURUSD 375
EURCHF -1.6K
GBPCHF -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.81 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.50 USD
Макс. убыток в серии: -207.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 9
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
EightcapLtd-Real2
0.25 × 72
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1062
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
TTCM-Live3
0.29 × 7
Axiory-Live
0.29 × 31
UniverseWheel-Live
0.29 × 17
Exness-Real18
0.31 × 16
JustForex-Live
0.32 × 193
RoboForexEU-ECN
0.33 × 825
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Axi-US09-Live
0.35 × 23
RoboForexDE-ECN
0.36 × 80
Tickmill-Live10
0.37 × 86
ICMarkets-Live3
0.39 × 261
BJPuhuizhongzhi-Live
0.40 × 20
ICMarkets-Live18
0.40 × 1355
еще 473...
This signal is based on a balanced trading approach that combines short-term and medium-term market strategies.
All trades are executed automatically with strict risk control and precise entry logic.

The system focuses on:

  • Low-risk short-term trades during active market periods

  • Stable medium-term positions following clear market trends

  • No martingale, no grid, no lot multiplication

  • Every position protected by a Stop Loss

  • Controlled and consistent growth with low drawdown

Trading details:
• Platform: MetaTrader 4 (MT4)
• Account type: ECN (low spreads, fast execution)
• Leverage: 1:500
• Style: short-term + trend-based logic
• Timeframes: M15 and H1
• Pairs traded: EURUSD, GBPUSD, EURCHF
• Risk control: conservative and automated
• Trading is fully systematic and emotion-free

Goal: steady and controlled account growth while maintaining safety and discipline.


Нет отзывов
2025.12.03 08:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 02:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 02:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 01:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 09:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 09:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 09:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 09:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 09:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Marius FX Growth
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
7.1K
USD
6
98%
79
67%
81%
0.55
-3.24
USD
5%
1:500
Копировать

