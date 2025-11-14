- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This signal is based on a balanced trading approach that combines short-term and medium-term market strategies.
All trades are executed automatically with strict risk control and precise entry logic.
The system focuses on:
-
Low-risk short-term trades during active market periods
-
Stable medium-term positions following clear market trends
-
No martingale, no grid, no lot multiplication
-
Every position protected by a Stop Loss
-
Controlled and consistent growth with low drawdown
Trading details:
• Platform: MetaTrader 4 (MT4)
• Account type: ECN (low spreads, fast execution)
• Leverage: 1:500
• Style: short-term + trend-based logic
• Timeframes: M15 and H1
• Pairs traded: EURUSD, GBPUSD, EURCHF
• Risk control: conservative and automated
• Trading is fully systematic and emotion-free
Goal: steady and controlled account growth while maintaining safety and discipline.