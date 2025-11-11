- Прирост
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
69 (88.46%)
Убыточных трейдов:
9 (11.54%)
Лучший трейд:
252.94 USD
Худший трейд:
-63.75 USD
Общая прибыль:
1 696.11 USD (10 575 pips)
Общий убыток:
-142.15 USD (525 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (526.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
955.19 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
24.26%
Макс. загрузка депозита:
33.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
23.29
Длинных трейдов:
75 (96.15%)
Коротких трейдов:
3 (3.85%)
Профит фактор:
11.93
Мат. ожидание:
19.92 USD
Средняя прибыль:
24.58 USD
Средний убыток:
-15.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.75 USD (1)
Прирост в месяц:
20.05%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.38 USD
Максимальная:
66.73 USD (0.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.91% (65.50 USD)
По эквити:
33.75% (2 506.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|594
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +252.94 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +526.83 USD
Макс. убыток в серии: -29.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.51 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Этот сигнал работает на основе советника GoldWay EA II, который можно купить здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
Нет отзывов
