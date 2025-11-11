- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
72 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
9 (11.11%)
Mejor transacción:
252.94 USD
Peor transacción:
-63.75 USD
Beneficio Bruto:
1 965.01 USD (12 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-143.87 USD (525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (795.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
955.19 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
22.06%
Carga máxima del depósito:
33.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
27.29
Transacciones Largas:
78 (96.30%)
Transacciones Cortas:
3 (3.70%)
Factor de Beneficio:
13.66
Beneficio Esperado:
22.48 USD
Beneficio medio:
27.29 USD
Pérdidas medias:
-15.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.51%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.38 USD
Máxima:
66.73 USD (0.93%)
Reducción relativa:
De balance:
0.91% (65.50 USD)
De fondos:
33.75% (2 506.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|594
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +252.94 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +795.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.54 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
otros 107...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
