Oleksandr Myrhorodskyi

GoldWay EA II

Oleksandr Myrhorodskyi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
72 (88.88%)
Verlusttrades:
9 (11.11%)
Bester Trade:
252.94 USD
Schlechtester Trade:
-63.75 USD
Bruttoprofit:
1 965.01 USD (12 459 pips)
Bruttoverlust:
-143.87 USD (525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (795.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
955.19 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
22.06%
Max deposit load:
33.67%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
27.29
Long-Positionen:
78 (96.30%)
Short-Positionen:
3 (3.70%)
Profit-Faktor:
13.66
Mathematische Gewinnerwartung:
22.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.51%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.38 USD
Maximaler:
66.73 USD (0.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.91% (65.50 USD)
Kapital:
33.75% (2 506.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 64
AUDCAD 10
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
AUDCAD 18
NZDCAD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
AUDCAD 1K
NZDCAD 594
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +252.94 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +795.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3505
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.51 × 493
VantageInternational-Live 3
1.65 × 26
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 225
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
itexsys-Platform
1.96 × 25
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
FPMarkets-Live
2.02 × 199
noch 107 ...
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
Keine Bewertungen
2025.11.26 00:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 14:31
Share of trading days is too low
2025.11.13 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 14:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
Share of trading days is too low
2025.11.13 13:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.13 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 21:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldWay EA II
999 USD pro Monat
25%
0
0
USD
12K
USD
7
86%
81
88%
22%
13.65
22.48
USD
34%
1:500
Kopieren

