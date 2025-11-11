- 자본
- 축소
트레이드:
99
이익 거래:
89 (89.89%)
손실 거래:
10 (10.10%)
최고의 거래:
252.94 USD
최악의 거래:
-63.75 USD
총 수익:
2 450.14 USD (14 509 pips)
총 손실:
-165.00 USD (525 pips)
연속 최대 이익:
44 (1 080.93 USD)
연속 최대 이익:
1 080.93 USD (44)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
18.86%
최대 입금량:
33.67%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
34.24
롱(주식매수):
96 (96.97%)
숏(주식차입매도):
3 (3.03%)
수익 요인:
14.85
기대수익:
23.08 USD
평균 이익:
27.53 USD
평균 손실:
-16.50 USD
연속 최대 손실:
3 (-29.36 USD)
연속 최대 손실:
-63.75 USD (1)
월별 성장률:
11.96%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.38 USD
최대한의:
66.73 USD (0.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.91% (65.50 USD)
자본금별:
33.75% (2 506.50 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.51 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
|
Exness-MT5Real15
|2.38 × 885
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
리뷰 없음
