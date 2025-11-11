- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
72 (88.88%)
Negociações com perda:
9 (11.11%)
Melhor negociação:
252.94 USD
Pior negociação:
-63.75 USD
Lucro bruto:
1 965.01 USD (12 459 pips)
Perda bruta:
-143.87 USD (525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (795.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
955.19 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
22.06%
Depósito máximo carregado:
33.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
27.29
Negociações longas:
78 (96.30%)
Negociações curtas:
3 (3.70%)
Fator de lucro:
13.66
Valor esperado:
22.48 USD
Lucro médio:
27.29 USD
Perda média:
-15.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.75 USD (1)
Crescimento mensal:
8.51%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.38 USD
Máximo:
66.73 USD (0.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.91% (65.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.75% (2 506.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|594
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +252.94 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +795.73 USD
Máxima perda consecutiva: -29.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.54 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
7
86%
81
88%
22%
13.65
22.48
USD
USD
34%
1:500