- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
69 (88.46%)
亏损交易:
9 (11.54%)
最好交易:
252.94 USD
最差交易:
-63.75 USD
毛利:
1 696.11 USD (10 575 pips)
毛利亏损:
-142.15 USD (525 pips)
最大连续赢利:
36 (526.83 USD)
最大连续盈利:
955.19 USD (10)
夏普比率:
0.45
交易活动:
24.26%
最大入金加载:
33.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 小时
采收率:
23.29
长期交易:
75 (96.15%)
短期交易:
3 (3.85%)
利润因子:
11.93
预期回报:
19.92 USD
平均利润:
24.58 USD
平均损失:
-15.79 USD
最大连续失误:
3 (-29.36 USD)
最大连续亏损:
-63.75 USD (1)
每月增长:
20.05%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
1.38 USD
最大值:
66.73 USD (0.93%)
相对跌幅:
结余:
0.91% (65.50 USD)
净值:
33.75% (2 506.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|594
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +252.94 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +526.83 USD
最大连续亏损: -29.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.54 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
