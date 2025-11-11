- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
72 (88.88%)
損失トレード:
9 (11.11%)
ベストトレード:
252.94 USD
最悪のトレード:
-63.75 USD
総利益:
1 965.01 USD (12 459 pips)
総損失:
-143.87 USD (525 pips)
最大連続の勝ち:
39 (795.73 USD)
最大連続利益:
955.19 USD (10)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
22.06%
最大入金額:
33.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
27.29
長いトレード:
78 (96.30%)
短いトレード:
3 (3.70%)
プロフィットファクター:
13.66
期待されたペイオフ:
22.48 USD
平均利益:
27.29 USD
平均損失:
-15.99 USD
最大連続の負け:
3 (-29.36 USD)
最大連続損失:
-63.75 USD (1)
月間成長:
8.51%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.38 USD
最大の:
66.73 USD (0.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.91% (65.50 USD)
エクイティによる:
33.75% (2 506.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|594
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +252.94 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +795.73 USD
最大連続損失: -29.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3505
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.54 × 493
|
VantageInternational-Live 3
|1.65 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 225
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|1.96 × 25
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.02 × 199
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
This signal runs on the GoldWay EA II Expert Advisor, which you can buy here: https://www.mql5.com/en/market/product/159283?source=Site+Market+Product+Page
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
25%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
7
86%
81
88%
22%
13.65
22.48
USD
USD
34%
1:500