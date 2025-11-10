- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
50 (86.20%)
Negociações com perda:
8 (13.79%)
Melhor negociação:
9.33 USD
Pior negociação:
-6.71 USD
Lucro bruto:
149.16 USD (13 019 pips)
Perda bruta:
-24.96 USD (1 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (41.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.22 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
65.50%
Depósito máximo carregado:
2.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
18.51
Negociações longas:
50 (86.21%)
Negociações curtas:
8 (13.79%)
Fator de lucro:
5.98
Valor esperado:
2.14 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-3.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.71 USD (1)
Crescimento mensal:
7.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.35 USD
Máximo:
6.71 USD (0.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.66% (6.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.35% (54.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|120
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|396
|EURUSD
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.33 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +41.22 USD
Máxima perda consecutiva: -6.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SwitchMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
Sem comentários
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
100%
58
86%
66%
5.97
2.14
USD
USD
5%
1:500