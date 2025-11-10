- 成長
トレード:
58
利益トレード:
50 (86.20%)
損失トレード:
8 (13.79%)
ベストトレード:
9.33 USD
最悪のトレード:
-6.71 USD
総利益:
149.16 USD (13 019 pips)
総損失:
-24.96 USD (1 970 pips)
最大連続の勝ち:
16 (41.22 USD)
最大連続利益:
41.22 USD (16)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
65.50%
最大入金額:
2.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
18.51
長いトレード:
50 (86.21%)
短いトレード:
8 (13.79%)
プロフィットファクター:
5.98
期待されたペイオフ:
2.14 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-3.12 USD
最大連続の負け:
1 (-6.71 USD)
最大連続損失:
-6.71 USD (1)
月間成長:
7.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.35 USD
最大の:
6.71 USD (0.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.66% (6.78 USD)
エクイティによる:
5.35% (54.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|120
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|396
|EURUSD
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.33 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +41.22 USD
最大連続損失: -6.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SwitchMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
レビューなし
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
300 USD/月
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
100%
58
86%
66%
5.97
2.14
USD
USD
5%
1:500