Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
50 (86.20%)
Verlusttrades:
8 (13.79%)
Bester Trade:
9.33 USD
Schlechtester Trade:
-6.71 USD
Bruttoprofit:
149.16 USD (13 019 pips)
Bruttoverlust:
-25.10 USD (1 970 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (41.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.22 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
65.50%
Max deposit load:
2.43%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
18.49
Long-Positionen:
50 (86.21%)
Short-Positionen:
8 (13.79%)
Profit-Faktor:
5.94
Mathematische Gewinnerwartung:
2.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.35 USD
Maximaler:
6.71 USD (0.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.66% (6.78 USD)
Kapital:
5.35% (54.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|120
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|10K
|USDJPY
|396
|EURUSD
|262
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.33 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SwitchMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
PUPrime-Live
|5.98 × 61
Keine Bewertungen
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
100%
58
86%
66%
5.94
2.14
USD
USD
5%
1:500