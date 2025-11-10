- 자본
- 축소
트레이드:
107
이익 거래:
86 (80.37%)
손실 거래:
21 (19.63%)
최고의 거래:
11.34 USD
최악의 거래:
-7.70 USD
총 수익:
281.85 USD (22 596 pips)
총 손실:
-77.48 USD (6 740 pips)
연속 최대 이익:
16 (41.22 USD)
연속 최대 이익:
41.22 USD (16)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
71.17%
최대 입금량:
5.75%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
26.30
롱(주식매수):
91 (85.05%)
숏(주식차입매도):
16 (14.95%)
수익 요인:
3.64
기대수익:
1.91 USD
평균 이익:
3.28 USD
평균 손실:
-3.69 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.70 USD)
연속 최대 손실:
-7.70 USD (1)
월별 성장률:
13.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.35 USD
최대한의:
7.77 USD (0.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.66% (6.78 USD)
자본금별:
9.24% (107.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|70
|USDJPY
|16
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|9
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|153
|USDJPY
|23
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|13K
|USDJPY
|2.5K
|EURUSD
|-447
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
Added More Symbols in Week 6 EURUSD, AUDUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
