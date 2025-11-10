- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
46 (85.18%)
亏损交易:
8 (14.81%)
最好交易:
9.33 USD
最差交易:
-6.71 USD
毛利:
141.87 USD (12 213 pips)
毛利亏损:
-24.61 USD (1 970 pips)
最大连续赢利:
16 (41.22 USD)
最大连续盈利:
41.22 USD (16)
夏普比率:
0.76
交易活动:
64.49%
最大入金加载:
2.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
17.48
长期交易:
46 (85.19%)
短期交易:
8 (14.81%)
利润因子:
5.76
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
3.08 USD
平均损失:
-3.08 USD
最大连续失误:
1 (-6.71 USD)
最大连续亏损:
-6.71 USD (1)
每月增长:
8.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.35 USD
最大值:
6.71 USD (0.65%)
相对跌幅:
结余:
0.66% (6.78 USD)
净值:
5.35% (54.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|114
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|9.8K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|198
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.33 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +41.22 USD
最大连续亏损: -6.71 USD
Added More Symbols in Week 6 EURUSD and USDJPY
Using default settings - Auto Entry Selection and Smart Trading Style
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
54
85%
64%
5.76
2.17
USD
USD
5%
1:500