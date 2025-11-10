СигналыРазделы
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
126 (76.36%)
Убыточных трейдов:
39 (23.64%)
Лучший трейд:
53.96 USD
Худший трейд:
-108.34 USD
Общая прибыль:
889.08 USD (53 511 pips)
Общий убыток:
-444.33 USD (27 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (176.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
59.10%
Макс. загрузка депозита:
97.10%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
60 (36.36%)
Коротких трейдов:
105 (63.64%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
2.70 USD
Средняя прибыль:
7.06 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.08 USD (2)
Прирост в месяц:
13.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.62 USD
Максимальная:
147.09 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (147.09 USD)
По эквити:
5.08% (121.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.96 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +176.53 USD
Макс. убыток в серии: -13.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
