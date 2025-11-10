- Прирост
Всего трейдов:
165
Прибыльных трейдов:
126 (76.36%)
Убыточных трейдов:
39 (23.64%)
Лучший трейд:
53.96 USD
Худший трейд:
-108.34 USD
Общая прибыль:
889.08 USD (53 511 pips)
Общий убыток:
-444.33 USD (27 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (176.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
59.10%
Макс. загрузка депозита:
97.10%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
60 (36.36%)
Коротких трейдов:
105 (63.64%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
2.70 USD
Средняя прибыль:
7.06 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.08 USD (2)
Прирост в месяц:
13.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.62 USD
Максимальная:
147.09 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.17% (147.09 USD)
По эквити:
5.08% (121.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|60
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|87
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|13K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-93
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.96 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +176.53 USD
Макс. убыток в серии: -13.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
