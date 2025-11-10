SinaisSeções
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
126 (76.36%)
Negociações com perda:
39 (23.64%)
Melhor negociação:
53.96 USD
Pior negociação:
-108.34 USD
Lucro bruto:
889.08 USD (53 511 pips)
Perda bruta:
-444.33 USD (27 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (176.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.53 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
59.10%
Depósito máximo carregado:
97.10%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
3.02
Negociações longas:
60 (36.36%)
Negociações curtas:
105 (63.64%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.70 USD
Lucro médio:
7.06 USD
Perda média:
-11.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-13.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-143.08 USD (2)
Crescimento mensal:
13.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.62 USD
Máximo:
147.09 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.17% (147.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.08% (121.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.96 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +176.53 USD
Máxima perda consecutiva: -13.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
