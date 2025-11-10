- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
126 (76.36%)
Negociações com perda:
39 (23.64%)
Melhor negociação:
53.96 USD
Pior negociação:
-108.34 USD
Lucro bruto:
889.08 USD (53 511 pips)
Perda bruta:
-444.33 USD (27 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (176.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.53 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
59.10%
Depósito máximo carregado:
97.10%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
3.02
Negociações longas:
60 (36.36%)
Negociações curtas:
105 (63.64%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2.70 USD
Lucro médio:
7.06 USD
Perda média:
-11.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-13.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-143.08 USD (2)
Crescimento mensal:
13.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.62 USD
Máximo:
147.09 USD (6.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.17% (147.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.08% (121.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|60
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|87
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|13K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-93
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
