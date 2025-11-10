シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aether V2
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
165
利益トレード:
126 (76.36%)
損失トレード:
39 (23.64%)
ベストトレード:
53.96 USD
最悪のトレード:
-108.34 USD
総利益:
889.08 USD (53 511 pips)
総損失:
-444.33 USD (27 772 pips)
最大連続の勝ち:
20 (176.53 USD)
最大連続利益:
176.53 USD (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
59.10%
最大入金額:
97.10%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
60 (36.36%)
短いトレード:
105 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2.70 USD
平均利益:
7.06 USD
平均損失:
-11.39 USD
最大連続の負け:
5 (-13.02 USD)
最大連続損失:
-143.08 USD (2)
月間成長:
13.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.62 USD
最大の:
147.09 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.17% (147.09 USD)
エクイティによる:
5.08% (121.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.96 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +176.53 USD
最大連続損失: -13.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
