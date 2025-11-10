- 成長
トレード:
165
利益トレード:
126 (76.36%)
損失トレード:
39 (23.64%)
ベストトレード:
53.96 USD
最悪のトレード:
-108.34 USD
総利益:
889.08 USD (53 511 pips)
総損失:
-444.33 USD (27 772 pips)
最大連続の勝ち:
20 (176.53 USD)
最大連続利益:
176.53 USD (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
59.10%
最大入金額:
97.10%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
60 (36.36%)
短いトレード:
105 (63.64%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2.70 USD
平均利益:
7.06 USD
平均損失:
-11.39 USD
最大連続の負け:
5 (-13.02 USD)
最大連続損失:
-143.08 USD (2)
月間成長:
13.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.62 USD
最大の:
147.09 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.17% (147.09 USD)
エクイティによる:
5.08% (121.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|60
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|87
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|13K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-93
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
ベストトレード: +53.96 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +176.53 USD
最大連続損失: -13.02 USD
