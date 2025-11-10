信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aether V2
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 299 USD per 
增长自 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
165
盈利交易:
126 (76.36%)
亏损交易:
39 (23.64%)
最好交易:
53.96 USD
最差交易:
-108.34 USD
毛利:
889.08 USD (53 511 pips)
毛利亏损:
-444.33 USD (27 772 pips)
最大连续赢利:
20 (176.53 USD)
最大连续盈利:
176.53 USD (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
59.10%
最大入金加载:
97.10%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.02
长期交易:
60 (36.36%)
短期交易:
105 (63.64%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2.70 USD
平均利润:
7.06 USD
平均损失:
-11.39 USD
最大连续失误:
5 (-13.02 USD)
最大连续亏损:
-143.08 USD (2)
每月增长:
13.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.62 USD
最大值:
147.09 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
6.17% (147.09 USD)
净值:
5.08% (121.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.96 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +176.53 USD
最大连续亏损: -13.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WingoGroupLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
