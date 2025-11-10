- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
126 (76.36%)
亏损交易:
39 (23.64%)
最好交易:
53.96 USD
最差交易:
-108.34 USD
毛利:
889.08 USD (53 511 pips)
毛利亏损:
-444.33 USD (27 772 pips)
最大连续赢利:
20 (176.53 USD)
最大连续盈利:
176.53 USD (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
59.10%
最大入金加载:
97.10%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.02
长期交易:
60 (36.36%)
短期交易:
105 (63.64%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2.70 USD
平均利润:
7.06 USD
平均损失:
-11.39 USD
最大连续失误:
5 (-13.02 USD)
最大连续亏损:
-143.08 USD (2)
每月增长:
13.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.62 USD
最大值:
147.09 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
6.17% (147.09 USD)
净值:
5.08% (121.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|96
|XAUUSD.vip
|60
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.vip
|328
|XAUUSD.vip
|87
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|13K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-93
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.96 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +176.53 USD
最大连续亏损: -13.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WingoGroupLtd-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
