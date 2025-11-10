SignaleKategorien
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 299 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
126 (76.36%)
Verlusttrades:
39 (23.64%)
Bester Trade:
53.96 USD
Schlechtester Trade:
-108.34 USD
Bruttoprofit:
889.08 USD (53 511 pips)
Bruttoverlust:
-444.33 USD (27 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (176.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.53 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
59.10%
Max deposit load:
97.10%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
3.02
Long-Positionen:
60 (36.36%)
Short-Positionen:
105 (63.64%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
2.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-13.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-143.08 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
29.62 USD
Maximaler:
147.09 USD (6.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.17% (147.09 USD)
Kapital:
5.08% (121.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.96 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +176.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
