SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Aether V2
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether V2

Fatemeh Naghizadehalgho
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD al mes
incremento desde 2025 21%
WingoGroupLtd-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
126 (76.36%)
Transacciones Irrentables:
39 (23.64%)
Mejor transacción:
53.96 USD
Peor transacción:
-108.34 USD
Beneficio Bruto:
889.08 USD (53 511 pips)
Pérdidas Brutas:
-444.33 USD (27 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (176.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.53 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
59.10%
Carga máxima del depósito:
97.10%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
3.02
Transacciones Largas:
60 (36.36%)
Transacciones Cortas:
105 (63.64%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
2.70 USD
Beneficio medio:
7.06 USD
Pérdidas medias:
-11.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-143.08 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.62 USD
Máxima:
147.09 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
6.17% (147.09 USD)
De fondos:
5.08% (121.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD.vip 96
XAUUSD.vip 60
EURUSD.vip 3
AUDCAD.vip 3
GBPCAD.vip 2
USDJPY.vip 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD.vip 328
XAUUSD.vip 87
EURUSD.vip 20
AUDCAD.vip -7
GBPCAD.vip -28
USDJPY.vip 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD.vip 13K
XAUUSD.vip 13K
EURUSD.vip 282
AUDCAD.vip -93
GBPCAD.vip -387
USDJPY.vip 227
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.96 USD
Peor transacción: -108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +176.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WingoGroupLtd-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 14:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Aether V2
299 USD al mes
21%
0
0
USD
2.2K
USD
7
100%
165
76%
59%
2.00
2.70
USD
6%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.