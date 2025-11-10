- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
131 (77.05%)
손실 거래:
39 (22.94%)
최고의 거래:
53.96 USD
최악의 거래:
-108.34 USD
총 수익:
893.57 USD (54 000 pips)
총 손실:
-444.49 USD (27 772 pips)
연속 최대 이익:
20 (176.53 USD)
연속 최대 이익:
176.53 USD (20)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
54.53%
최대 입금량:
97.10%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
3.05
롱(주식매수):
65 (38.24%)
숏(주식차입매도):
105 (61.76%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
2.64 USD
평균 이익:
6.82 USD
평균 손실:
-11.40 USD
연속 최대 손실:
5 (-13.02 USD)
연속 최대 손실:
-143.08 USD (2)
월별 성장률:
14.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.62 USD
최대한의:
147.09 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.17% (147.09 USD)
자본금별:
5.08% (121.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.vip
|101
|XAUUSD.vip
|60
|EURUSD.vip
|3
|AUDCAD.vip
|3
|GBPCAD.vip
|2
|USDJPY.vip
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.vip
|332
|XAUUSD.vip
|87
|EURUSD.vip
|20
|AUDCAD.vip
|-7
|GBPCAD.vip
|-28
|USDJPY.vip
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.vip
|13K
|XAUUSD.vip
|13K
|EURUSD.vip
|282
|AUDCAD.vip
|-93
|GBPCAD.vip
|-387
|USDJPY.vip
|227
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.96 USD
최악의 거래: -108 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +176.53 USD
연속 최대 손실: -13.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WingoGroupLtd-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 299 USD
21%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
8
100%
170
77%
55%
2.01
2.64
USD
USD
6%
1:100