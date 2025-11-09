- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|430
|GBPUSD#
|165
|USDCAD#
|78
|EURJPY#
|26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|39
|GBPUSD#
|-43
|USDCAD#
|14
|EURJPY#
|-36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|2.9K
|GBPUSD#
|-3.3K
|USDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|-4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 48" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
«logos» не стремится к быстрому и большому заработку, а ориентирован на долгосрочный рост капитала.
Стратегия не использует мартингейл, поэтому риск мгновенной потери всего депозита отсутствует.
Брокер:
Счёт KIWAMI в XMTRADING.
Этот сигнал должен работать именно на счёте KIWAMI, иначе он может функционировать некорректно.
Особенности «logos»
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Стремится к постепенному и стабильному увеличению капитала
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В ходе бэктестов за последние 20 лет депозит ни разу не обнулялся и постоянно рос
-
Одновременная работа с четырьмя валютными парами: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, EURJPY
USD
JPY
JPY