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Сигналы / MetaTrader 4 / Tanaka
Akio Kobayashi

Tanaka

Akio Kobayashi
Akio Kobayashi

Akio Kobayashi

0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -30%
XMTrading-Real 48
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
699
Прибыльных трейдов:
486 (69.52%)
Убыточных трейдов:
213 (30.47%)
Лучший трейд:
1 106.00 JPY
Худший трейд:
-1 250.00 JPY
Общая прибыль:
78 010.00 JPY (51 329 pips)
Общий убыток:
-80 961.00 JPY (54 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (4 911.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
4 911.00 JPY (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
31.57%
Макс. загрузка депозита:
38.21%
Последний трейд:
29 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
338 (48.35%)
Коротких трейдов:
361 (51.65%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-4.22 JPY
Средняя прибыль:
160.51 JPY
Средний убыток:
-380.10 JPY
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 693.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 693.00 JPY (10)
Прирост в месяц:
10.83%
Годовой прогноз:
131.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 115.00 JPY
Максимальная:
11 613.00 JPY (70.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.39% (11 613.00 JPY)
По эквити:
30.06% (2 200.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 430
GBPUSD# 165
USDCAD# 78
EURJPY# 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 39
GBPUSD# -43
USDCAD# 14
EURJPY# -36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 2.9K
GBPUSD# -3.3K
USDCAD# 1.4K
EURJPY# -4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 106.00 JPY
Худший трейд: -1 250 JPY
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +4 911.00 JPY
Макс. убыток в серии: -4 693.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 48" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

«logos» не стремится к быстрому и большому заработку, а ориентирован на долгосрочный рост капитала.
Стратегия не использует мартингейл, поэтому риск мгновенной потери всего депозита отсутствует.

Брокер:
Счёт KIWAMI в XMTRADING.

Этот сигнал должен работать именно на счёте KIWAMI, иначе он может функционировать некорректно.

Особенности «logos»

  • Стремится к постепенному и стабильному увеличению капитала

  • В ходе бэктестов за последние 20 лет депозит ни разу не обнулялся и постоянно рос

  • Одновременная работа с четырьмя валютными парами: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, EURJPY


Нет отзывов
2026.07.19 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 22:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.14 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.20 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.29 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.22 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tanaka
30 USD в месяц
-30%
0
0
USD
7K
JPY
42
100%
699
69%
32%
0.96
-4.22
JPY
70%
1:500
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