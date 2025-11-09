«logos» не стремится к быстрому и большому заработку, а ориентирован на долгосрочный рост капитала.

Стратегия не использует мартингейл, поэтому риск мгновенной потери всего депозита отсутствует.

Брокер:

Счёт KIWAMI в XMTRADING.

Этот сигнал должен работать именно на счёте KIWAMI, иначе он может функционировать некорректно.

Особенности «logos»