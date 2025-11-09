SinyallerBölümler
Akio Kobayashi

Akio Kobayashi
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
XMTrading-Real 48
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
106 (73.10%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (26.90%)
En iyi işlem:
245.00 JPY
En kötü işlem:
-726.00 JPY
Brüt kâr:
15 287.00 JPY (10 492 pips)
Brüt zarar:
-13 647.00 JPY (9 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (3 174.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
3 174.00 JPY (21)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
50.74%
Maks. mevduat yükü:
8.74%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
62 (42.76%)
Satış işlemleri:
83 (57.24%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
11.31 JPY
Ortalama kâr:
144.22 JPY
Ortalama zarar:
-349.92 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 023.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-3 023.00 JPY (6)
Aylık büyüme:
-13.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
5 745.00 JPY (34.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.82% (5 745.00 JPY)
Varlığa göre:
15.36% (1 955.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 83
GBPUSD# 41
USDCAD# 18
EURJPY# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 56
GBPUSD# -46
USDCAD# 5
EURJPY# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 4.2K
GBPUSD# -3.4K
USDCAD# 537
EURJPY# -36
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +245.00 JPY
En kötü işlem: -726 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 174.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 023.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 48" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

“logos” does not aim for short-term big profits — it is designed to grow steadily over the long term.
No martingale is used, so there is no risk of the account balance suddenly dropping to zero.

Broker:
XMTrading KIWAMI account

This signal must be run specifically on a KIWAMI account to function properly.

Features of “logos”

  • Aims to steadily increase assets over time

  • Backtests show 20 years of consistent growth without ever reaching a zero balance

  • Operates with four currency pairs simultaneously: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, and EURJPY


İnceleme yok
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 04:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
