|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|83
|GBPUSD#
|41
|USDCAD#
|18
|EURJPY#
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD#
|56
|GBPUSD#
|-46
|USDCAD#
|5
|EURJPY#
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD#
|4.2K
|GBPUSD#
|-3.4K
|USDCAD#
|537
|EURJPY#
|-36
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 48" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
“logos” does not aim for short-term big profits — it is designed to grow steadily over the long term.
No martingale is used, so there is no risk of the account balance suddenly dropping to zero.
Broker:
XMTrading KIWAMI account
This signal must be run specifically on a KIWAMI account to function properly.
Features of “logos”
-
Aims to steadily increase assets over time
-
Backtests show 20 years of consistent growth without ever reaching a zero balance
-
Operates with four currency pairs simultaneously: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, and EURJPY
