- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|83
|GBPUSD#
|41
|USDCAD#
|18
|EURJPY#
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD#
|56
|GBPUSD#
|-46
|USDCAD#
|5
|EURJPY#
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD#
|4.2K
|GBPUSD#
|-3.4K
|USDCAD#
|537
|EURJPY#
|-36
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 48" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
“logos” does not aim for short-term big profits — it is designed to grow steadily over the long term.
No martingale is used, so there is no risk of the account balance suddenly dropping to zero.
Broker:
XMTrading KIWAMI account
This signal must be run specifically on a KIWAMI account to function properly.
Features of “logos”
-
Aims to steadily increase assets over time
-
Backtests show 20 years of consistent growth without ever reaching a zero balance
-
Operates with four currency pairs simultaneously: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, and EURJPY
