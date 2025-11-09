SignauxSections
Akio Kobayashi

Tanaka

Akio Kobayashi
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
XMTrading-Real 48
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
106 (73.10%)
Perte trades:
39 (26.90%)
Meilleure transaction:
245.00 JPY
Pire transaction:
-726.00 JPY
Bénéfice brut:
15 287.00 JPY (10 492 pips)
Perte brute:
-13 647.00 JPY (9 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (3 174.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
3 174.00 JPY (21)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
50.74%
Charge de dépôt maximale:
8.74%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
62 (42.76%)
Courts trades:
83 (57.24%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
11.31 JPY
Bénéfice moyen:
144.22 JPY
Perte moyenne:
-349.92 JPY
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 023.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-3 023.00 JPY (6)
Croissance mensuelle:
-13.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
5 745.00 JPY (34.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.82% (5 745.00 JPY)
Par fonds propres:
15.36% (1 955.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 83
GBPUSD# 41
USDCAD# 18
EURJPY# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 56
GBPUSD# -46
USDCAD# 5
EURJPY# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 4.2K
GBPUSD# -3.4K
USDCAD# 537
EURJPY# -36
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +245.00 JPY
Pire transaction: -726 JPY
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 174.00 JPY
Perte consécutive maximale: -3 023.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 48" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

“logos” does not aim for short-term big profits — it is designed to grow steadily over the long term.
No martingale is used, so there is no risk of the account balance suddenly dropping to zero.

Broker:
XMTrading KIWAMI account

This signal must be run specifically on a KIWAMI account to function properly.

Features of “logos”

  • Aims to steadily increase assets over time

  • Backtests show 20 years of consistent growth without ever reaching a zero balance

  • Operates with four currency pairs simultaneously: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, and EURJPY


Aucun avis
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 04:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
