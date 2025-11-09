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信号 / MetaTrader 4 / Tanaka
Akio Kobayashi

Tanaka

Akio Kobayashi
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增长自 2025 -30%
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交易:
699
盈利交易:
486 (69.52%)
亏损交易:
213 (30.47%)
最好交易:
1 106.00 JPY
最差交易:
-1 250.00 JPY
毛利:
78 010.00 JPY (51 329 pips)
毛利亏损:
-80 961.00 JPY (54 389 pips)
最大连续赢利:
28 (4 911.00 JPY)
最大连续盈利:
4 911.00 JPY (28)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
31.57%
最大入金加载:
38.21%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
338 (48.35%)
短期交易:
361 (51.65%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-4.22 JPY
平均利润:
160.51 JPY
平均损失:
-380.10 JPY
最大连续失误:
10 (-4 693.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 693.00 JPY (10)
每月增长:
-2.02%
年度预测:
-24.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5 115.00 JPY
最大值:
11 613.00 JPY (70.39%)
相对跌幅:
结余:
70.39% (11 613.00 JPY)
净值:
30.06% (2 200.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD# 430
GBPUSD# 165
USDCAD# 78
EURJPY# 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD# 39
GBPUSD# -43
USDCAD# 14
EURJPY# -36
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD# 2.9K
GBPUSD# -3.3K
USDCAD# 1.4K
EURJPY# -4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 106.00 JPY
最差交易: -1 250 JPY
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +4 911.00 JPY
最大连续亏损: -4 693.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 48 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

“logos”并不是为了短期内赚取巨额利润，而是以长期稳健增长为目标的信号。
本策略不采用马丁格尔加仓方式，因此不会出现账户保证金瞬间归零的风险。

经纪商：
XMTRADING 的 KIWAMI 账户

此信号必须在 KIWAMI 账户 上运行，否则可能无法正常工作。

“logos”的特点

  • 以稳健、持续增长资产为目标

  • 回测显示在过去20年中账户从未归零，资金稳步增长

  • 同时运行 四个货币对：EURUSD、GBPUSD、USDCAD、EURJPY


没有评论
2026.08.12 11:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.19 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.24 22:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.14 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 01:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.20 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.29 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.22 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 07:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
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交易
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Tanaka
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-30%
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USD
7K
JPY
42
100%
699
69%
32%
0.96
-4.22
JPY
70%
1:500
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