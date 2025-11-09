- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
699
盈利交易:
486 (69.52%)
亏损交易:
213 (30.47%)
最好交易:
1 106.00 JPY
最差交易:
-1 250.00 JPY
毛利:
78 010.00 JPY (51 329 pips)
毛利亏损:
-80 961.00 JPY (54 389 pips)
最大连续赢利:
28 (4 911.00 JPY)
最大连续盈利:
4 911.00 JPY (28)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
31.57%
最大入金加载:
38.21%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
338 (48.35%)
短期交易:
361 (51.65%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-4.22 JPY
平均利润:
160.51 JPY
平均损失:
-380.10 JPY
最大连续失误:
10 (-4 693.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 693.00 JPY (10)
每月增长:
-2.02%
年度预测:
-24.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5 115.00 JPY
最大值:
11 613.00 JPY (70.39%)
相对跌幅:
结余:
70.39% (11 613.00 JPY)
净值:
30.06% (2 200.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|430
|GBPUSD#
|165
|USDCAD#
|78
|EURJPY#
|26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|39
|GBPUSD#
|-43
|USDCAD#
|14
|EURJPY#
|-36
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|2.9K
|GBPUSD#
|-3.3K
|USDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|-4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 106.00 JPY
最差交易: -1 250 JPY
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +4 911.00 JPY
最大连续亏损: -4 693.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 48 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
“logos”并不是为了短期内赚取巨额利润，而是以长期稳健增长为目标的信号。
本策略不采用马丁格尔加仓方式，因此不会出现账户保证金瞬间归零的风险。
经纪商：
XMTRADING 的 KIWAMI 账户
此信号必须在 KIWAMI 账户 上运行，否则可能无法正常工作。
“logos”的特点
-
以稳健、持续增长资产为目标
-
回测显示在过去20年中账户从未归零，资金稳步增长
-
同时运行 四个货币对：EURUSD、GBPUSD、USDCAD、EURJPY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-30%
0
0
USD
USD
7K
JPY
JPY
42
100%
699
69%
32%
0.96
-4.22
JPY
JPY
70%
1:500