- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
54 (75.00%)
Убыточных трейдов:
18 (25.00%)
Лучший трейд:
11.52 USD
Худший трейд:
-10.45 USD
Общая прибыль:
110.23 USD (474 520 pips)
Общий убыток:
-47.22 USD (4 540 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.74 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
41.78%
Макс. загрузка депозита:
7.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.03
Длинных трейдов:
33 (45.83%)
Коротких трейдов:
39 (54.17%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
2.04 USD
Средний убыток:
-2.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.45 USD (1)
Прирост в месяц:
6.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.45 USD (1.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.52% (10.45 USD)
По эквити:
23.09% (158.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|302
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.52 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.74 USD
Макс. убыток в серии: -10.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
