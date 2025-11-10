- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
59 (75.64%)
損失トレード:
19 (24.36%)
ベストトレード:
11.52 USD
最悪のトレード:
-10.45 USD
総利益:
124.58 USD (475 026 pips)
総損失:
-55.85 USD (5 457 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.74 USD)
最大連続利益:
12.74 USD (10)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
45.37%
最大入金額:
7.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
36 (46.15%)
短いトレード:
42 (53.85%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
2.11 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
1 (-10.45 USD)
最大連続損失:
-10.45 USD (1)
月間成長:
6.11%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.45 USD (1.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.52% (10.45 USD)
エクイティによる:
23.09% (158.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-109
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.52 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.74 USD
最大連続損失: -10.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
レビューなし
