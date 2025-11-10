- Wachstum
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
59 (75.64%)
Verlusttrades:
19 (24.36%)
Bester Trade:
11.52 USD
Schlechtester Trade:
-10.45 USD
Bruttoprofit:
124.58 USD (475 026 pips)
Bruttoverlust:
-55.85 USD (5 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12.74 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
46.37%
Max deposit load:
7.10%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.58
Long-Positionen:
36 (46.15%)
Short-Positionen:
42 (53.85%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-10.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.45 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.11%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.45 USD (1.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.52% (10.45 USD)
Kapital:
23.09% (158.42 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
