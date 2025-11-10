Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-MT5 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live2 0.00 × 16 FOREX.comGlobal-Live 532 0.00 × 2 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 3 StriforLtd-Live 0.00 × 9 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 1 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 5 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 3 StriforSVG-Live 0.00 × 43 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 PurpleTrading-Live 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 4 SCFMLimited-Live2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Conotoxia-Server 0.00 × 1 GFXGilgamesh-GFXSECURITIES 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 noch 212 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen