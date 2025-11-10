- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
59 (75.64%)
Transacciones Irrentables:
19 (24.36%)
Mejor transacción:
11.52 USD
Peor transacción:
-10.45 USD
Beneficio Bruto:
124.58 USD (475 026 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.85 USD (5 457 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.74 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
45.37%
Carga máxima del depósito:
7.10%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.58
Transacciones Largas:
36 (46.15%)
Transacciones Cortas:
42 (53.85%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
2.11 USD
Pérdidas medias:
-2.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-10.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.11%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10.45 USD (1.52%)
Reducción relativa:
De balance:
1.52% (10.45 USD)
De fondos:
23.09% (158.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-109
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +11.52 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
otros 212...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
709
USD
USD
7
98%
78
75%
45%
2.23
0.88
USD
USD
23%
1:500