Negociações:
78
Negociações com lucro:
59 (75.64%)
Negociações com perda:
19 (24.36%)
Melhor negociação:
11.52 USD
Pior negociação:
-10.45 USD
Lucro bruto:
124.58 USD (475 026 pips)
Perda bruta:
-55.85 USD (5 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.74 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
45.37%
Depósito máximo carregado:
7.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.58
Negociações longas:
36 (46.15%)
Negociações curtas:
42 (53.85%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
2.11 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.45 USD (1)
Crescimento mensal:
6.11%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.45 USD (1.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.52% (10.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.09% (158.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-109
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.52 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.74 USD
Máxima perda consecutiva: -10.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
709
USD
USD
7
98%
78
75%
45%
2.23
0.88
USD
USD
23%
1:500