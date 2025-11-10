- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
54 (75.00%)
亏损交易:
18 (25.00%)
最好交易:
11.52 USD
最差交易:
-10.45 USD
毛利:
110.23 USD (474 520 pips)
毛利亏损:
-47.22 USD (4 540 pips)
最大连续赢利:
10 (12.74 USD)
最大连续盈利:
12.74 USD (10)
夏普比率:
0.28
交易活动:
44.32%
最大入金加载:
7.10%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.03
长期交易:
33 (45.83%)
短期交易:
39 (54.17%)
利润因子:
2.33
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
2.04 USD
平均损失:
-2.62 USD
最大连续失误:
1 (-10.45 USD)
最大连续亏损:
-10.45 USD (1)
每月增长:
5.30%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.45 USD (1.52%)
相对跌幅:
结余:
1.52% (10.45 USD)
净值:
23.09% (158.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|302
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.52 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.74 USD
最大连续亏损: -10.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
没有评论
