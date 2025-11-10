- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
-0.39 USD
Profitto lordo:
10.77 USD (820 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (39 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
42.48%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
26.33
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
21.54
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 USD (1)
Crescita mensile:
1.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.39 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 USD)
Per equità:
0.80% (5.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
