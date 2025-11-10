SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD 600
Wilson Rodrigues

EURUSD 600

Wilson Rodrigues
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
-0.39 USD
Profitto lordo:
10.77 USD (820 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (39 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
42.48%
Massimo carico di deposito:
1.46%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
26.33
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
21.54
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 USD (1)
Crescita mensile:
1.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.39 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 USD)
Per equità:
0.80% (5.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
GSTrade-Live
0.00 × 1
210 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading no PAR EURUSD, valor sugerido U$600,00
Non ci sono recensioni
2025.11.13 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 11:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 19:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD 600
30USD al mese
2%
0
0
USD
650
USD
1
100%
10
70%
42%
21.54
1.03
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.