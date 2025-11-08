- Прирост
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
174 (86.13%)
Убыточных трейдов:
28 (13.86%)
Лучший трейд:
38.29 USD
Худший трейд:
-55.65 USD
Общая прибыль:
519.37 USD (200 005 pips)
Общий убыток:
-393.03 USD (22 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (60.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.96 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.53%
Макс. загрузка депозита:
27.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
125 (61.88%)
Коротких трейдов:
77 (38.12%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
2.98 USD
Средний убыток:
-14.04 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-130.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-130.97 USD (8)
Прирост в месяц:
-3.80%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
173.95 USD (10.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (173.95 USD)
По эквити:
36.91% (435.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|HK50
|87
|AUDUSD
|59
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|HK50
|147
|AUDUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|HK50
|180K
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-2K
|AUDCAD
|1.3K
|USDJPY
|658
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.29 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +60.86 USD
Макс. убыток в серии: -130.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|0.33 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.48 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.51 × 237
|
BlackBullMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 96
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 195
|
AdmiralMarkets-Live
|1.09 × 118
|
Exness-MT5Real5
|1.29 × 3319
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.95 × 64
|
Bybit-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.07 × 238
|
Tickmill-Live
|2.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|2.87 × 30
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|3.33 × 21
马丁，2000资金起步，风险比较大
马丁，2000资金起步，风险比较大
