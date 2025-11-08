SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Bigmore v1
Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
210
Transacciones Rentables:
182 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
28 (13.33%)
Mejor transacción:
38.29 USD
Peor transacción:
-55.65 USD
Beneficio Bruto:
529.33 USD (211 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-393.03 USD (22 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (60.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.96 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
98.53%
Carga máxima del depósito:
27.16%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
133 (63.33%)
Transacciones Cortas:
77 (36.67%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.65 USD
Beneficio medio:
2.91 USD
Pérdidas medias:
-14.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-130.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.97 USD (8)
Crecimiento al mes:
-3.52%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
173.95 USD (10.31%)
Reducción relativa:
De balance:
14.65% (173.95 USD)
De fondos:
36.91% (435.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
HK50 93
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 17
USDJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
HK50 154
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 16
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
HK50 191K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.7K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.29 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +60.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -130.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3320
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 239
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
otros 10...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
马丁，2000资金起步，风险比较大
No hay comentarios
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bigmore v1
30 USD al mes
11%
0
0
USD
1.1K
USD
10
67%
210
86%
99%
1.34
0.65
USD
37%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.