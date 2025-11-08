SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bigmore v1
Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Exness-MT5Real5
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
202
Gewinntrades:
174 (86.13%)
Verlusttrades:
28 (13.86%)
Bester Trade:
38.29 USD
Schlechtester Trade:
-55.65 USD
Bruttoprofit:
519.37 USD (200 005 pips)
Bruttoverlust:
-393.03 USD (22 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (60.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.96 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.53%
Max deposit load:
27.16%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
125 (61.88%)
Short-Positionen:
77 (38.12%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-130.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.97 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-3.80%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
173.95 USD (10.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.65% (173.95 USD)
Kapital:
36.91% (435.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
HK50 87
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 15
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
HK50 147
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 13
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
HK50 180K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.3K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.29 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3319
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 238
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
noch 10 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
马丁，2000资金起步，风险比较大
Keine Bewertungen
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bigmore v1
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
1.1K
USD
10
66%
202
86%
99%
1.32
0.63
USD
37%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.