Negociações:
202
Negociações com lucro:
174 (86.13%)
Negociações com perda:
28 (13.86%)
Melhor negociação:
38.29 USD
Pior negociação:
-55.65 USD
Lucro bruto:
519.37 USD (200 005 pips)
Perda bruta:
-393.03 USD (22 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (60.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.96 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.53%
Depósito máximo carregado:
27.16%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
125 (61.88%)
Negociações curtas:
77 (38.12%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-14.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-130.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-130.97 USD (8)
Crescimento mensal:
-3.80%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
173.95 USD (10.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.65% (173.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.91% (435.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|HK50
|87
|AUDUSD
|59
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|HK50
|147
|AUDUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|HK50
|180K
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-2K
|AUDCAD
|1.3K
|USDJPY
|658
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|0.33 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.48 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.51 × 237
|
BlackBullMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 96
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 195
|
AdmiralMarkets-Live
|1.09 × 118
|
Exness-MT5Real5
|1.29 × 3319
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.95 × 64
|
Bybit-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.07 × 238
|
Tickmill-Live
|2.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|2.87 × 30
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|3.33 × 21
马丁，2000资金起步，风险比较大
