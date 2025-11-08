SinaisSeções
Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
202
Negociações com lucro:
174 (86.13%)
Negociações com perda:
28 (13.86%)
Melhor negociação:
38.29 USD
Pior negociação:
-55.65 USD
Lucro bruto:
519.37 USD (200 005 pips)
Perda bruta:
-393.03 USD (22 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (60.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.96 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.53%
Depósito máximo carregado:
27.16%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
125 (61.88%)
Negociações curtas:
77 (38.12%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
2.98 USD
Perda média:
-14.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-130.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-130.97 USD (8)
Crescimento mensal:
-3.80%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
173.95 USD (10.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.65% (173.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.91% (435.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
HK50 87
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 15
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
HK50 147
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 13
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
HK50 180K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.3K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.29 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +60.86 USD
Máxima perda consecutiva: -130.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3319
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 238
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
10 mais ...
马丁，2000资金起步，风险比较大
Sem comentários
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
