Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 11%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
210
이익 거래:
182 (86.66%)
손실 거래:
28 (13.33%)
최고의 거래:
38.29 USD
최악의 거래:
-55.65 USD
총 수익:
529.33 USD (211 509 pips)
총 손실:
-393.03 USD (22 756 pips)
연속 최대 이익:
52 (60.86 USD)
연속 최대 이익:
119.96 USD (26)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.53%
최대 입금량:
27.16%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
133 (63.33%)
숏(주식차입매도):
77 (36.67%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
2.91 USD
평균 손실:
-14.04 USD
연속 최대 손실:
8 (-130.97 USD)
연속 최대 손실:
-130.97 USD (8)
월별 성장률:
-3.52%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
173.95 USD (10.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.65% (173.95 USD)
자본금별:
36.91% (435.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
HK50 93
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 17
USDJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
HK50 154
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 16
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
HK50 191K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.7K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.29 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +60.86 USD
연속 최대 손실: -130.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3320
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 239
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
10 더...
马丁，2000资金起步，风险比较大
리뷰 없음
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
