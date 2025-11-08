- 자본
- 축소
트레이드:
210
이익 거래:
182 (86.66%)
손실 거래:
28 (13.33%)
최고의 거래:
38.29 USD
최악의 거래:
-55.65 USD
총 수익:
529.33 USD (211 509 pips)
총 손실:
-393.03 USD (22 756 pips)
연속 최대 이익:
52 (60.86 USD)
연속 최대 이익:
119.96 USD (26)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.53%
최대 입금량:
27.16%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
133 (63.33%)
숏(주식차입매도):
77 (36.67%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
2.91 USD
평균 손실:
-14.04 USD
연속 최대 손실:
8 (-130.97 USD)
연속 최대 손실:
-130.97 USD (8)
월별 성장률:
-3.52%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
173.95 USD (10.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.65% (173.95 USD)
자본금별:
36.91% (435.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|HK50
|93
|AUDUSD
|59
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|HK50
|154
|AUDUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|AUDCAD
|16
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|HK50
|191K
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-2K
|AUDCAD
|1.7K
|USDJPY
|658
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.29 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +60.86 USD
연속 최대 손실: -130.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|0.33 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.48 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.51 × 237
|
BlackBullMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 96
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 195
|
AdmiralMarkets-Live
|1.09 × 118
|
Exness-MT5Real5
|1.29 × 3320
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.95 × 64
|
Bybit-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.07 × 239
|
Tickmill-Live
|2.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|2.87 × 30
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|3.33 × 21
马丁，2000资金起步，风险比较大
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
67%
210
86%
99%
1.34
0.65
USD
USD
37%
1:200