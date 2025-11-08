シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bigmore v1
Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
174 (86.13%)
損失トレード:
28 (13.86%)
ベストトレード:
38.29 USD
最悪のトレード:
-55.65 USD
総利益:
519.37 USD (200 005 pips)
総損失:
-393.03 USD (22 756 pips)
最大連続の勝ち:
52 (60.86 USD)
最大連続利益:
119.96 USD (26)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.53%
最大入金額:
27.16%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
125 (61.88%)
短いトレード:
77 (38.12%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-14.04 USD
最大連続の負け:
8 (-130.97 USD)
最大連続損失:
-130.97 USD (8)
月間成長:
-3.80%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
173.95 USD (10.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.65% (173.95 USD)
エクイティによる:
36.91% (435.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
HK50 87
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 15
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
HK50 147
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 13
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
HK50 180K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.3K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.29 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +60.86 USD
最大連続損失: -130.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3319
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 238
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
10 より多く...
马丁，2000资金起步，风险比较大
レビューなし
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
