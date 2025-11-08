- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
202
利益トレード:
174 (86.13%)
損失トレード:
28 (13.86%)
ベストトレード:
38.29 USD
最悪のトレード:
-55.65 USD
総利益:
519.37 USD (200 005 pips)
総損失:
-393.03 USD (22 756 pips)
最大連続の勝ち:
52 (60.86 USD)
最大連続利益:
119.96 USD (26)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.53%
最大入金額:
27.16%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
125 (61.88%)
短いトレード:
77 (38.12%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-14.04 USD
最大連続の負け:
8 (-130.97 USD)
最大連続損失:
-130.97 USD (8)
月間成長:
-3.80%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
173.95 USD (10.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.65% (173.95 USD)
エクイティによる:
36.91% (435.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|HK50
|87
|AUDUSD
|59
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|HK50
|147
|AUDUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|HK50
|180K
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-2K
|AUDCAD
|1.3K
|USDJPY
|658
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.29 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +60.86 USD
最大連続損失: -130.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|0.33 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.48 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.51 × 237
|
BlackBullMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 96
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 195
|
AdmiralMarkets-Live
|1.09 × 118
|
Exness-MT5Real5
|1.29 × 3319
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.95 × 64
|
Bybit-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.07 × 238
|
Tickmill-Live
|2.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|2.87 × 30
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|3.33 × 21
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
马丁，2000资金起步，风险比较大
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
66%
202
86%
99%
1.32
0.63
USD
USD
37%
1:200