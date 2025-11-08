信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bigmore v1
Yi Zi Tong

Bigmore v1

Yi Zi Tong
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
202
盈利交易:
174 (86.13%)
亏损交易:
28 (13.86%)
最好交易:
38.29 USD
最差交易:
-55.65 USD
毛利:
519.37 USD (200 005 pips)
毛利亏损:
-393.03 USD (22 756 pips)
最大连续赢利:
52 (60.86 USD)
最大连续盈利:
119.96 USD (26)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.53%
最大入金加载:
27.16%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.73
长期交易:
125 (61.88%)
短期交易:
77 (38.12%)
利润因子:
1.32
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-14.04 USD
最大连续失误:
8 (-130.97 USD)
最大连续亏损:
-130.97 USD (8)
每月增长:
-3.80%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
173.95 USD (10.31%)
相对跌幅:
结余:
14.65% (173.95 USD)
净值:
36.91% (435.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
HK50 87
AUDUSD 59
EURUSD 39
AUDCAD 15
USDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
HK50 147
AUDUSD -38
EURUSD -4
AUDCAD 13
USDJPY 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
HK50 180K
AUDUSD -2.6K
EURUSD -2K
AUDCAD 1.3K
USDJPY 658
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.29 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +60.86 USD
最大连续亏损: -130.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
RoboForex-ECN
0.07 × 28
Exness-MT5Real
0.20 × 5
FusionMarketsAU-Live
0.33 × 9
Exness-MT5Real3
0.48 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 237
BlackBullMarkets-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real7
0.86 × 96
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 195
AdmiralMarkets-Live
1.09 × 118
Exness-MT5Real5
1.29 × 3319
KuberaCapitalMarkets-Server
1.95 × 64
Bybit-Live
2.00 × 2
Exness-MT5Real15
2.07 × 238
Tickmill-Live
2.60 × 5
VantageInternational-Live
2.87 × 30
PUPrime-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real11
3.33 × 21
10 更多...
马丁，2000资金起步，风险比较大
没有评论
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 01:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载