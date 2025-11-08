- 成长
交易:
202
盈利交易:
174 (86.13%)
亏损交易:
28 (13.86%)
最好交易:
38.29 USD
最差交易:
-55.65 USD
毛利:
519.37 USD (200 005 pips)
毛利亏损:
-393.03 USD (22 756 pips)
最大连续赢利:
52 (60.86 USD)
最大连续盈利:
119.96 USD (26)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.53%
最大入金加载:
27.16%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.73
长期交易:
125 (61.88%)
短期交易:
77 (38.12%)
利润因子:
1.32
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-14.04 USD
最大连续失误:
8 (-130.97 USD)
最大连续亏损:
-130.97 USD (8)
每月增长:
-3.80%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
173.95 USD (10.31%)
相对跌幅:
结余:
14.65% (173.95 USD)
净值:
36.91% (435.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|HK50
|87
|AUDUSD
|59
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|HK50
|147
|AUDUSD
|-38
|EURUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|USDJPY
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|HK50
|180K
|AUDUSD
|-2.6K
|EURUSD
|-2K
|AUDCAD
|1.3K
|USDJPY
|658
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.29 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +60.86 USD
最大连续亏损: -130.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 5
|
FusionMarketsAU-Live
|0.33 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.48 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.51 × 237
|
BlackBullMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 96
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 195
|
AdmiralMarkets-Live
|1.09 × 118
|
Exness-MT5Real5
|1.29 × 3319
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.95 × 64
|
Bybit-Live
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|2.07 × 238
|
Tickmill-Live
|2.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|2.87 × 30
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|3.33 × 21
马丁，2000资金起步，风险比较大
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
66%
202
86%
99%
1.32
0.63
USD
USD
37%
1:200